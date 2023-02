Dal 23 marzo in sala “2028 | La ragazza trovata nella spazzatura”

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 13 febbraio 2023) DAL 23IN: LA” Distribuito da Pier Francesco Aiello per P.F.A. Films e da Cooperativa Cinema Mundi Vincitore come Miglior Film al Fantafestival 2022 Vincitore come Miglior Film Sci-fi al Cinequest San Jose Film Festival 2022 Nominato come Miglior Film Fantasy Sci-fi al Burbank International Film Festival 2022 Esce inil 23, distribuito da P.F.A. Films e Cooperativa Cinema Mundi,: Ladi Michal Krzywicki con Michal Krzywicki e Dagmara Brodziak, film polacco vincitore dell’ultimo Fantafestival. Il film co-finanziato dall’Istituto Cinematografico Polacco è ...