Da Sanremo a Collisioni | Lazza ad Alba venerdì 7 luglio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo l’annuncio di Sfera Ebbasta e Shiva previsti in concerto Sabato 82023, oggiè lieta di poter confermare alle migliaia di ragazzi e ragazze in attesa, la presenza diin concertoin Piazza Medford adper la sua unica data in Piemonte. È senza dubbio lui infatti l’artista più atteso dell’estate 2023. Dopo aver infranto un monumentale record di permanenza al n.1 FIMI/GfK, dominando per 18 settimane la classifica con Sirio – l’album più venduto in Italia nel 2022 e il più ascoltato su Spotify, certificato Quarto Disco di Platino-si è messo in gioco anche acon la bellissima Cenere e ha conquistato il pubblico di più generazioni, aggiudicandosi il podio. Dopo il fulmineo sold-out dei ...

L'AQUILA - 'A poche ore dal termine del 73esimo Festival di, che l'ha visto trionfare al secondo posto con 'Cenere' (Island Records), l'aura di Lazza è ...luglio 2023 - Alba (CN) "-...... certificato Quarto Disco di Platino - Lazza si è messo in gioco anche acon la bellissima ... l'artista da record è pronto per salire sul palco divenerdì 7 luglio, in una grande ...

Direttamente dal secondo posto al Festival di Sanremo arriva a Collisioni 2023 Lazza ATNews

Sanremo 2023, parte il tour di Lazza: il 6 agosto in concerto a Gallipoli La Gazzetta del Mezzogiorno

Il testo di Mostro di gIANMARIA (Sanremo 2023) Open

LIVE Sanremo 2023, 11 febbraio in DIRETTA: vince Marco Mengoni, il video dell'esibizione. Lazza e Mr. Rain sul podio OA Sport

gIANMARIA commenta il gesto di Blanco: "Non è stata una cosa bruttissima" Radio Zeta

Lazza si è messo in gioco anche a Sanremo con Cenere. Dopo il fulmineo sold-out dei palazzetti ad aprile in tutta Italia, l'artista è pronto per salire sul palco di Collisioni in una giornata ...Dopo l’annuncio di Sfera Ebbasta e Shiva previsti in concerto Sabato 8 luglio 2023, oggi Collisioni è lieta di poter confermare ... Disco di Platino- Lazza si è messo in gioco anche a Sanremo con la ...