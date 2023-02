D-Von Dudley | “Se HHH dovesse mai aver bisogno di me | tornerò in WWE”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Uno dei più affermati wrestler della categoria tag-team, D-Von, ha lasciato la WWE il mese scorso doporicoperto il ruolo di producer per diverso tempo. L’exBoy ha avuto un enorme successo in coppia con Bubba Ray e si è guadagnato anche una buona fama nel suo nuovo ruolo: nonostante questo, l’ex wrestler si è allontanato dalla compagnia ma ha lasciato aperto uno spiraglio per un ipotetico futuro. Le sue parole Parlando in una recente intervista con WrestlingNews.co, D-Von ha detto che sarebbe disposto a tornare a Stamford se HHHe ancoradi lui:“Ho detto a Paul (HHH) ‘se dovessi maiche io torni a NXT, sarò li per te. La mia porta è sempre aperta per Paul. Non voglio dire che non lo sia ...