Cuisance | «Manca la vittoria in casa della Sampdoria? Spero arrivi oggi contro l’Inter»

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Mickaël Cuisance parla nel pre-partita di Sampdoria-Inter. Di seguito le dichiarazioni del centrocampista blucerchiato intervenuto ai microfoni di Dazn. Mickaël Cuisance parla prima di scendere in campo. Così il centrocampista ai microfoni di Dazn: «Manca la vittoria in casa? È molto importante trovare la vittoria davanti ai nostri tifosi e spero che succederà stasera. Se non sarà importante farlo la prossima volta».

Non è un vero e proprio testacoda, ma poco civisto che tra i nerazzurri secondi e i ... Amione, Nuytinck e Murru nel reparto arretrato, Zanoli, Winks,e Augello in mediana, Djuricic ...della necessaria concretezza negli ultimi sedici metri per far male alla difesa doriana. ...5,5 - Parte bene il nuovo acquisto, poi perde un po' le misure e resta negli spogliatoi (46 ...

Dubbi sulle condizioni di Gunter e Quagliarella in casa Sampdoria (anche oggi entrambi a parte), manca sicuramente Leris per squalifica ... Difficile possa giocare subito dal 1'. A centrocampo ...Formazioni ufficiali Monza-Sampdoria: Stankovic manda subito in campo Cuisance e Günter. Non ci sono Zanoli e Quagliarella ...