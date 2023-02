Crotone calcio | esonerato il tecnico Lerda dopo l’ultimo pareggio interno contro il Foggia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Il Football Clubcomunica di aver sollevato dall’incarico il responsabiledella prima squadra Franco. La società ringrazia ilper l’impegno profuso e i risultati comunque ottenuti in questa prima parte di stagione ma, tenendo conto delle ultime prestazioni e dei punti ottenuti dall’inizio del nuovo anno, riteneva necessario operare un cambiamento per restituire entusiasmo all’ambiente. A misterva dunque un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera.

La squadra di Vivarini rimane comunque saldamente al comando della graduatoria con dieci punti di vantaggio sul, fermato in casa dal Foggia. 68 i gol realizzati, solamente 10 quelli subìti. ...La squadra ha giocato alcontro una squadra che si è molto rafforzata come il Taranto. ... Dopo la gara dici davano per spacciati. La quota salvezza si alza ma noi non ci poniamo nessun ...

Il club calabrese ha già scelto il nuovo allenatore: si tratta di Lamberto ...