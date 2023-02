Crollo l’affluenza | astensionismo record alle elezioni regionali

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 febbraio 2023). In Lombardia e Lazio, secondo i dati ufficiali del Viminale, crolla al 39,81% (70,82 nel 2018)al voto. Nel Lazio si sono recati ai seggi il 37,2% degli aventi diritto, nel 2018 erano stati il 66,5%. In Lombardia, non va meglio: il 41,6% oggi, era al 73,81 nel 2018. Crollaa Roma nelledel Lazio attestandosi al 33,11%, contro il 63,11% delle precedentidel 2018. Un datodi, anche più delle ultimecomunali di Roma dell’ottobre 2021 quando al primo turno andò a votare il 48,54% e al secondo turno il 40,68% degli aventi diritto. In Lombardia e ...