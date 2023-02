Crisi d' impresa | cosa cambia nel Codice con la nuova normativa?

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) - Milano, 13 febbraio 2023 –Con l'entrata in vigore il 15 luglio 2022 del nuovodellad'e dell'Insolvenza o CCII (D.Lgs. 14/2019), è stato promosso un cambio culturale e giuridico in merito alla gestione dei momenti di difficoltà economica delle aziende. In particolare, i legislatori italiani hannoto l'approccio alleaziendali, avvicinando la nostra cultura a quella anglosassone. In Paesi come il Regno Unito e gli Stati Uniti, infatti, lee i fallimenti delle imprese fanno parte della normale vita di un'attività imprenditoriale e del rischio d'. Per questo motivo, sono presenti degli appositi strumenti per le aziende che si trovano in difficoltà, al fine di agevolare la continuazione dell'attività aziendale e ...