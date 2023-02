Cremonese | Chiriches | «A tutte le squadre diamo sempre molto fastidio ma poi non riusciamo ad accumulare punti»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Vlad, difensore della, ha parlato della squadra grigiorossa nel campionato di Serie A. Le dichiarazioni Vlad, difensore della, ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli di ieri sera. PAROLE – «Alema poi nonade questo non va bene. I gol subiti? Sono stati momenti in cui la loro qualità è venuta fuori, ci hanno messo in difficoltà e hanno segnato il resto della partita. Finalmente sono rientrato dall’infortunio e spero di continuare a giocare al massimo e giocareper aiutare la squadra. Ora dovremo pensare a rialzare la testa ...