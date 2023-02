Cremonese | Ballardini | «Con queste prestazioni i risultati arriveranno»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Davide, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Napoli Davide, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita contro il Napoli. Le sue dichiarazioni: «Quando vai sotto di due gol contro il Napoli diventa tutto complicato e sono dei maestri nel creare superiorità numerica. Noi per un’ora siamo stati bene in campo e mi sono piaciuti i ragazzi. Siamo convinti che da qui in avanti faremo delle belle partite e i. Abbiamo questa convinzione e possiamo costruire qualcosa di buono, chiaro che dobbiamo sbagliare meno ma miglioreremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.