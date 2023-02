(Di lunedì 13 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono 49 i nuovidainsecondo ildi, 13. Non si registrano invece nuovi decessi. 1.301 i tamponi effettuati, +103 guariti, il totale dei decessi resta fermo a 3.326. Il, inoltre, registra -54 attualmente positivi, +4 ricoveri (per un totale di 117) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 6). L'articolo proviene da Italia Sera.

...25 milioni di euro (in salita rispetto ai 14 milioni del 2021 e i 17 milioni del 2019 pre). ... A livello di design,puntiamo su scarpe più fashion rispetto al passato: i giovani di 30 - 35 ...Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da- 19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA. SS. PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad, il totale dei tamponi ...

Covid oggi Calabria, 49 contagi e zero morti: bollettino 13 febbraio Tiscali Notizie

Covid oggi Italia, continua discesa contagi: report Gimbe Adnkronos

Covid, le notizie. Gimbe: "Prosegue la discesa di contagi, ricoveri e morti". DIRETTA Sky Tg24

Covid oggi Toscana, 56 contagi e un morto: bollettino 13 febbraio Adnkronos

E' stata isolata per la prima volta in Liguria su due pazienti. Negli Stati Uniti ha quasi soppiantato tutte le altre sottovarianti GENOVA — La variante Kraken del Covid-19 è alle porte della Toscana, ...Gimbe: “In Liguria numeri in miglioramento”. Nella nostra regione intanto nella settimana dal 3 al 9 febbraio si registra un miglioramento dell’incidenza Covid per 100 mila abitanti (38,6) e si ...