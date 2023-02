Cospito torna a prendere integratori dopo parere di Gaeta sul 41 bis

dopo la decisione della Suprema Corte deciderà come e se proseguire la sua protesta L'avvocato: "Non vuole suicidarsi""è molto provato, magrissimo e molto pallido ma ha ripreso ad ...Ospite di Non è l'Arena nella puntata di domenica 12 febbraio su La7, Vaurosul caso che sta smuovendo tutti gli anarchici: la revoca del 41 bis all'anarchico Alfredo. Condannando l'...

Alfredo Cospito ricoverato, torna a prendere gli integratori Entilocali-online

Cospito: dopo il parere del Pg della Cassazione sulla revoca del 41 bis torna a prendere gli integratori La Stampa

«Il corpo di Cospito è un’arma», scrive Nordio Domani

La dottoressa di Alfredo Cospito torna a parlare a Radio Onda d'Urto ... Fanpage.it

Il medico di Cospito, 'il 20 aprile Alfreso sarà morto' Agenzia ANSA

Alfredo Cospito in ospedale, torna ad assumere gli integratori Come riporta La Repubblica, Alfredo Cospito dopo 117 giorni di sciopero della fame e il ricovero in ospedale, pare abbia ricominciato ad ...Sembra un déjà-vu, ma stavolta più violento. Con le proteste degli anarchici che chiedono la revoca del 41bis per Alfredo Cospito, a Milano sono tornati i sabato… Leggi ...