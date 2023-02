Cospito riprende integratori dopo il parere del pg Cassazione sulla revoca del 41 bis L' avvocata | Non vuole suicidarsi

Gaeta, nella sua requisitoria depositata l'8 di febbraio, ha sottolineato che alcune delle ragioni del ricorso presentato dalla difesa di, guidata dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, sono ......del pezzo a centro pagina chele dichiarazioni di Paola Egonu al Festival di Sanremo. In spalla spicca il tema giustizia, con la conferma del carcere duro all'anarchico Alfredo. 'La ...

Cospito riprende integratori dopo il parere del pg Cassazione sulla revoca del 41 bis. L'avvocata: "Non vuole… la Repubblica

"Annullate il 41 bis" e Cospito riprende gli integratori Today.it

Alfredo Cospito riprende ad assumere gli integratori all'ospedale San Paolo Corriere Milano

Cospito, corteo degli anarchici a Milano: la diretta - Cronaca ... IL GIORNO

Genova, nelle vie del centro storico il corteo degli anarchici contro il 41 bis per Cospito. Manifestanti a D… Il Secolo XIX

Non è escluso che, comunque, lo sciopero della fame di Cospito possa riprendere. Tutto dipenderà dalla decisione della Cassazione del prossimo 24 febbraio. Per raggiungere il suo scopo, ossia la ...Alfredo Cospito ha ripreso ad assumere integratori, in particolare il potassio. L'anarchico, in sciopero della fame da oltre tre mesi, si trova dall'11 febbraio all'ospedale San Paolo in una delle ...