Cospito riprende ad assumere gli integratori dopo il parere della Cassazione sul 41 bis | «Vuole arrivare lucido all’udienza»

Leggi su open.online

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Due giorniil trasferimento dal centro Clinico del carcere di Opera all’ospedale San Paolo di Milano, l’anarchico Alfredoha ripreso adgli. La decisione dell’esponenteFai, spiega l’Ansa, è stata presa per riuscire addel 24 febbraio inla richiesta da parte del sostituto procuratore generale, Pietro Gaeta, di annullare con rinvio l’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Roma che ha confermato il regime di 41 bis per il detenuto in scioperofame da quasi quattro mesi. Secondo Gaeta, infatti, non ci sarebbero prove a sufficienza sul ruolo dinella rete anarchica. Motivo per cui, ...