Cospito ricoverato al San Paolo | ospedale blindato | cosa teme la Polizia

(Di lunedì 13 febbraio 2023) L'SanMilano dove èAlfredo. L'anarchico è stato trasferito dal centro clinico del carcere di Opera al reparto di medicina penitenziaria dell'milanese, dove èin una delle camere riservate ai detenuti in 41 bis.è stato trasferito, in via precauzionale, perché le sue condizioni di salute sono peggiorate a causa del lungo sciopero della fame, oltre al cibo, si rifiuta di assumere anche gli integratori. Davanti all'c'è un presidio fisso degli anarchici. "Il 41 bis è tortura, rifiutiamo trattative e accanimenti terapeutici. Fuori Alfredo dal 41 bis" si legge su uno striscione.