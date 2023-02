Cospito | dopo il parere del pg di Cassazione ha ripreso gli integratori - Cronaca - quotidiano net

(Di lunedì 13 febbraio 2023) La procura generale ha chiesto di revocare il 41 bis all'anarchico in sciopero della fame. Attesa decisione della Corte diil 24 ...

La procura generale ha chiesto di revocare il 41 bis all'anarchico in sciopero della fame. Attesa decisione della Corte di Cassazione il 24 ...Alfredo, al 41 bis nell'ospedale San Paolo di Milano, ha ricominciato a prendere gli integratoriaver letto il parere del sostituto procuratore generale della Cassazione, Piero Gaeta . Che, alla ...

Cospito riprende integratori dopo il parere del pg Cassazione sulla revoca del 41 bis. L'avvocata: "Non vuole… la Repubblica

Cospito, dopo il parere del pg di Cassazione ha ripreso gli integratori QUOTIDIANO NAZIONALE

Cospito assume integratori in ospedale: l’apertura dopo le parole del pg della Cassazione sulla revoc... Il Riformista

Cospito, sindacato polizia dopo corteo Milano: serve reato terrorismo piazza TGCOM

Milano, corteo anarchici per Cospito. Il sindacato di polizia: terrorismo in piazza IL GIORNO

Ma dopo che l'avvocato generale della Cassazione Pietro Gaeta ha messo per iscritto la necessità di rivedere il regime del carcere duro a cui è sottoposto, Alfredo Cospito ha ripreso ad assumere gli ...''Su indicazione dei sanitari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto oggi il trasferimento, in via precauzionale, del detenuto Alfredo Cospito dal carcere milanese di Opera ...