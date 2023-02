Cospito | decisione a sorpresa sullo sciopero della fame | cosa ha mangiato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 13 febbraio 2023)interrotto? È giallo sulle ultime decisioni di Alfredo, che nel pomeriggio hauno yogurt col miele. Ma questo non significa - spiegano fonti che si occupanovicenda - che abbia deciso di interrompere la protesta sul cibo in corso da oltre 110 giorni. Lo yogurt è un alimento proteico che può aiutare l'organismo a resistere a un digiuno così lungo assieme agli integratori che l'anarchico ha deciso di assumere di nuovo dopo averli sospesi alla fine di gennaio: qualsembra che stia cambiando, vista l'assunzione di un vero e proprio cibo. Questo in vista dell'udienzaCassazione del 22 febbraio a cuinon parteciperà ma che è diventata uno snodo cruciale dopo che il pg ha chiesto di ...