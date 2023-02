Cos' ha detto Vauro quando mi hanno sparato Storace | la vergogna rossa | Video

(Di lunedì 13 febbraio 2023) "Cospito? Uno psicopatico". Ospite di Non è l'Arena nella puntata di domenica 12 febbraio su La7,torna sul caso che sta smuovendo tutti gli anarchici: la revoca del 41 bis all'anarchico Alfredo Cospito. Condannando l'azione che ha portato l'uomo in carcere (la gambizzazione dell'ad di Ansaldo Nucleare), il vignettista ricorda "una battuta di pessimo gusto" fatta in passato nei confronti di Francesco. E, incalzato da Massimo Giletti, la firma di Libero spiega: "Sì, mi hache avevano sbagliato mirami. Ha anche trovato un giudice che gli ha dato ragione". "Tu - si mette in mezzo- mi aveviche ero contiguo alle Br, cosa che non è mai stata". "Beh - prosegue-, grosso modo". ...

"Non mi sento offeso dal Papa, è troppo vecchio per offendersi con lui". Lo hail leader ceceno Ramzan Kadyrov in un'intervista alla televisione russa ripresa dall'agenzia ...'è la vita". .'altro haHa rivelato di non capire questa antipatia personale nei confronti di Ultimo , aggiungendo che a prescindere da tutto la sala stampa non avrebbe fatto una bella figura ...

Dani Alves, la moglie triste e sola: ecco cosa ha detto Corriere dello Sport

Cosa sappiamo degli Ufo abbattuti in Usa Formiche.net

Palloni spia, UFO e misteri: cosa succede sui cieli dell'America del ... Ilmeteo.net

Cosa sono questi oggetti volanti abbattuti tra Stati Uniti e Canada Il Post

Con chi ce l'aveva Allegri e cosa ha detto ai tifosi (VIDEO) Tag24

Devo andare a votare. C’è tempo solo fino alle 15 e non so cosa mettermi. Come mi presento al seggio Vietato indossare qualcosa che indichi il mio sostegno a un partito o a un candidato. Eppure non ...Altre soluzioni per clienti business che devono sostituire l'automobile ogni 2/3/4 anni, con Mini-Rate e valore futuro garantito, in questo modo avrete tutti i vantaggi di un costo certo mensile unito ...