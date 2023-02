Cos’è il ‘trend’ Tik Tok della cicatrice francese che incita i ragazzi all’autolesionismo

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 13 febbraio 2023) A lanciare l’allarme sono state due dirigenti scolastiche di due scuole medie di Bologna, una a Molinella e una in città, che hanno scritto alle famiglie degli studenti coinvolti. Come riporta il Resto del Carlino, che ha scoperto e diffuso la notizia, le dirigenti scolastiche hanno “visto ini arrivare in classe con il viso tumefatto da segni molto simili fra loro e, inizialmente, avevano pensato a episodi di bullismo“, e hanno subito allertato i genitori. Non si trattava, però, di atti di bullismo, ma di un nuovo “trend” diffuso su TikTok, che: la “”. Si tratta di un livido sul volto autoinflitto con un forte pizzicotto che lascia un segno rosso/viola per giorni, talvolta anche due o tre settimane. Su TikTok ci sono vari ...