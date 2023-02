Cosa sappiamo degli Ufo abbattuti in Usa

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo che un pallone spia cinese ha violato i cieli statunitensi, il Norad (North American Aerospace Defense Command) ha aggiustato la sensibilità dei radar. Risultato: nel giro di una settimana, tre oggetti volanti non identificati (tecnicamente: Ufo) sono stati individuati sopra ai cieli di Stati Uniti e Canada. Forse non è una coincidenza. I governi alleati hanno rapidamente concordato ordini di abbattimento, e negli ultimi tre giorni uno dopo l’altro — venerdì, sabato e domenica — sono stati centrati da missili lanciati da jet americani. Per tutti e tre sono state annunciate operazioni di recupero dei rottami. Per tutti e tre le informazioni sono minime.per orache per tre volte aerei della US Air Force si sono alzati in volo per operazioni di intercettazioni e riconoscimento che si sono poi trasformate in ...