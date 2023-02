“Cosa è successo dietro le quinte” Sanremo 2023 | Chiara Ferragni dopo Fedez-Rosa Chemical

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Bacio trasi sono detti i Ferragnezil siparietto sul palcoscenico di. Tutto stava procedendo per il meglio quando, nel corso dell’esibizione, il cantante in gara ha pensato di coinvolgere il marito disul palco. Scocca il bacio sulle labbra tra i due, e la co-conduttrice di Amadeus non sembra aver per nulla gradito. Fuori onda atra. Il video che riprende i coniugi confrontarsiil bacio sul palcoscenico non fa che continuare a essere virale.il siparietto,ha pensato di chiamare ...

In casa Ferragnez non deve tirare proprio una bella aria. Doveva essere il Festival di Chiara Ferragni , quello per cui si era preparata da mesi, e invece si è parlato solo del marito Fedez . L'...... non era mai. In Iran va avanti da mesi una vera rivoluzione femminile senza precedenti. ... Fin da quando ero ragazzina ho cercato di piacere e compiacere gli altri, chiedendomi chesi ...

Battibecco tra Chiesa e Allegri durante Juve-Fiorentina: cosa è successo Calcio in Pillole

Cosa è successo tra Italia e Francia, le ragioni dello scontro tra ... Money.it

LE NOTIZIE DELLA SETTIMANA - Cosa è successo dal 6 al 12 febbraio 2023 VareseNoi.it

Proroga diritti tv, arriva lo stop del Quirinale: cosa è successo Calcio in Pillole

Sanremo, lite tra Anna Oxa e Madame Cosa è successo Skuola.net

In casa Ferragnez non deve tirare proprio una bella aria. Doveva essere il Festival di Chiara Ferragni, quello per cui si era preparata da mesi, e invece si è parlato solo del ...13 FEB ChatGPT sarà integrato anche su Opera: ecco come funzionerà e a cosa servirà 13 FEB Il nuovo Bing con IA è un successo: più di un milione di iscritti in due giorni 11 FEB Libero e Virgilio Mail ...