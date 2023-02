Cosa c’è dietro le parole di Berlusconi su Zelensky Scrive Cangini

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 febbraio 2023) È stata, anche questa, una questione di audience. Non è la prima volta che Silviosi lascia andare a dichiarazioni anti. Lo aveva fatto a margine di una convention forzista a Napoli, poi a Porta a Porta, poi incontrando gli eletti di Forza Italia, quando l’agenzia Lapresse diffuse l’audio delle sue. Perché l’ha fatto? Per due ragioni: è realmente convinto di quello che dice, ma soprattutto è convinto che quello che dice sia popolare. I sondaggi, purtroppo, gli danno ragione. Sia Euromedia Research sia Ipsos hanno di recente certificato che solo il 30% degli italiani condivide la scelta del governo di armare il popolo ucraino. La maggioranza, dunque, non intende pagare i costi né accettare i rischi del conflitto. Non c’è, pertanto, da stupirsi se, intendendo come al solito violare il silenzio elettorale al ...