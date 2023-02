Corsa Champions | Barzagli è sicuro | “La Roma non è attrezzata per il quarto posto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 13 febbraio 2023) “Non sono mai stato convinto che lapotesse lottare per la zona”. Lo ha detto Andrea, ex difensore della Juventus e ora opinionista a DAZN. L’ex azzurro spiega: “Perché la rosa non è all’altezza. Ha solo una squadra, non due come le altre. Ha i titolari e non le riserve. Dybala quei palloni che ha toccato ha inventato. Però poi finisce lì. Le altre squadre mettono in campo giocatori che spostano. Belotti? Quest’anno non l’ha mai dimostrato e non ha mai dato garanzie”. SportFace.