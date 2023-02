Conte | ' Tornare a San Siro è una grande emozione Tra Milan e Tottenham non c' è una favorita'

(Di lunedì 13 febbraio 2023)attesa per il ritorno di Antonioa San, col suo, per affrontare il. "a Sanè sempre una, ho trascorso due anni intensi, belli in cui ...

Grande attesa per il ritorno di Antonioa San Siro, col suo Tottenham, per affrontare il Milan. "a San Siro è sempre una grande emozione, ho trascorso due anni intensi, belli in cui siamo riusciti a fare qualcosa di importante ...Commenta per primo Antonio, tecnico del Tottenham , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan di Champions League: 'a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni ...

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions con il Milan: "Tornare a San Siro provoca grande emozione, ho trascorso due anni intensi, ...Gli Spurs sono reduci da un brutto ko per 4-1 a casa del Leicester mentre i Milan è tornato al successo battendo il Torino dopo una serie di 3 sconfitte consecutive, una sfida dove Conte chiede il ...