Consiglio comunale | no all’autonomia differenziata | si ai debiti fuori bilancio

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Nodelle Regioni, si all’unanimità al regolamento in materia di ludopatie, infine presa d’atto per il riconoscimento dei. Solo un debito è stato stralciato e dovrà essere riesaminato. Questa, in sintesi, quanto accaduto e stabilito nella seduta deldi Benevento svoltosi stamane a Palazzo Mosti. Da notare, sotto il profilo politico, l’esito della discussione in materia di delega di nuovi poteri e, soprattutto, nuovi fondi alle Regioni. Presente una rappresentanza della Cgil con il segretario Luciano Valle. A maggioranza, infatti, ilsi è schierato contro la proposta di legge del Ministro Calderoli per l’autonomia ...