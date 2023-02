Congresso Pd Irpinia | la denuncia del comitato pro Schlein

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiI dati ufficiosi provenienti dalla segreteria provinciale del Partito Democratico non coincidono con le sensazioni e con i numeri che abbiamo osservato durante le nostre attività di presidio svolte in questi giorni durante le fasi congressuali. I dati ufficiosi parlano di numerose tessere rinnovate in fase di voto – sia ad Avellino, sia in provincia -; per una questione di trasparenza CHIEDIAMO LA PUBBLICAZIONE DEI NUMERI DEI RINNOVI, DEGLI ISCRITTI ONLINE ED IL NUMERO EFFETTIVO DEI VOTANTI PER OGNI CIRCOLO, essendo in possesso solo di dati parziali perché mai comunicati pubblicamente e nemmeno mai trasmessi al“Parte da noi-”. Parlando di numeri reali, nei circoli dove abbiamo presidiato la situazione è la seguente: a San Martino Valle Caudina, paese di neanche 5mila abitanti, su 395 tessere sono stati ...