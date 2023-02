Condizioni stabili per Alberto Zaccheroni | la prognosi rimane riservata

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ledi salute dirimangono, a tre giorni da una caduta in casa che ne ha causato un ematoma cranico. Ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena, l’ex tecnico di Inter, Juventus e Milan è stato sottoposto a un intervento chirurgico per arginare i danni dell’incidente domestico. Al momento si trova nel reparto di rianimazione, lesonoma la. SportFace.

Il fiume Po già in secca mentre è in arrivo un vasto e robusto campo di alta pressione che porterà sull'Italiameteoproprio alla vigilia della preparazione dei terreni per le semine, quando le coltivazioni avranno bisogno di acqua per crescere. "Cresce l'allarme siccità nelle campagne del ...Nella giornata di martedì 14 febbraio su tutta l'Italia lemeteo saranno, con cielo sereno o poco nuvoloso . Ci sarà qualche annuvolamento su Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, ...

Alberto Zaccheroni, condizioni stabili: preoccupazioni per l'occhio Sky Tg24

Alberto Zaccheroni «condizioni stabili». Problema a un occhio Corriere della Sera

Zaccheroni, dopo intervento condizioni stabili. Da accertare cause della caduta ItaSportPress

Alfredo Cospito ricoverato, condizioni stabili Entilocali-online

Zaccheroni, condizioni stabili ma resta in prognosi riservata nel reparto di rianimazione Sky Sport

L'uomo è attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva, le sue condizioni di salute sono considerate stabili e i medici danno oggi un’ottima prognosi di guarigione. L'apparecchio utilizzato ...Il tecnico sta recuperando dopo la caduta e l’operazione per eliminare l’ematoma. A rassicurare sull’ex tecnico del Milan e della Juventus è il sindaco di Cesenatico, Matteo Gozzoli, che ha scambiato ...