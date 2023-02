Concerto di Eagle-Eye Cherry a Milano | data e biglietti

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sarà al Santeria Toscana 31 martedì 21 febbraio per l’unica tappa italiana,disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Dice– Si avvicina launica italiana del cantautore svedese: si esibirà insieme alla band ain Santeria Toscana 31, martedì 21 febbraio. Oltre a regalare ai fan l’esibizione di alcuni suoi successi senza tempo, fra cui la celebre “Save Tonight” – che proprio quest’anno celebra il suo 25° anniversario – l’artista porterà sul palco i nuovi brani dell’album uscito lo scorso ottobre “Back on Track”. Ad aprire lo show l’artista milanese Lazzaro. Isono disponibili su Ticketmaster, Ticketone e DICE.fm.-Eyeha annunciato il suo world tour insieme all’uscita del sesto album in studio, “Back on Track”, del 7 ...

Un film, come annuncia il titolo, di genere musicale, incentrato sul grandedel gruppo BTS ... diretto da Camille Delamarre, distribuito daPictures, co - prodotto da Italia, Spagna e ...... ha chiesto anche l'invio dei droni Reaper e Grey. Questi sistemi non sono stati inviati per ...del governo Meloni Una tecnologia di riconoscimento facciale ha escluso una donna da undi ...

Eagle-Eye Cherry a Milano in concerto Radio Web Italia

LIVE Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs 24-14, Super Bowl 2023 in DIRETTA: Hurts e compagni superiori nel primo tempo OA Sport

LAZZARO IN CONCERTO A MILANO IN APERTURA ALL'UNICA ... MEI – Meeting degli Indipendenti

Gli U2 annunciano il ritorno in concerto dopo 4 anni Rockol.it

I concerti di febbraio, da Paolo Conte ai Jethro Tull la Repubblica

Si avvicina la data unica italiana del cantautore svedese: si esibirà insieme alla band a Milano in Santeria Toscana 31 martedì 21 febbraio. Oltre a regalare ai fan l’esibizione di alcuni suoi success ...Eagle-Eye Cherry ha raccontato del disco ... spinti dall’energia e dalla sensazione di ottimismo che avevamo raccolto durante i concerti. Registrare è diventato come una continuazione del tour, in un ...