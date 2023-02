Comune di Botricello | Concorso per 1 Collaboratore Amministrativo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per selezionare 1, in categoria B3. La Figura idonea sarà assunta con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Lo scopo del Bando é l’individuazione di una Figura idonea, da inserire nell’organico per supportare l’Ufficio. Alcuni requisiti sono indispensabili al fine del superamento delle prove d’esame, serve diploma di scuola superiore, esperienza nel ruolo e conoscenza pratica del normative economiche. Completeranno il Profilo le buone capacità relazionali, comunicative, e organizzative. Nonché attitudine al team working. Non perdere tempo, diventa il nuovoAmministrativi deldi, in Calabria, la ...

I carabinieri della Stazione di, hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne per il reato di porto illegale in luogo pubblico di armada sparo, denunciandoli anche per detenzione abusiva di armi. I militari ......di(Catanzaro), nel corso dei controlli ai detentori di armi, hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne del posto con l'accusa di porto illegale in luogo pubblico di armada ...

Comune Botricello: concorso istruttori vigilanza, diplomati Ti Consiglio

Nel Catanzarese - Cadono calcinacci da sovrappasso pedonale: strada chiusa a Botricello LaC news24

Corsi Aiga a Botricello, accordo con l’Amministrazione comunale Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Va al lavoro con la Beretta, arrestato un 50enne di Botricello Corriere della Calabria

Lutto nella politica - Morto l’ex sindaco di Botricello Giuseppe Puccio, pochi giorni fa era scomparso il fratello Giovanni LaC news24

Nella mattina del 6 febbraio 2023, i Carabinieri della Stazione di Botricello, nel corso dei controlli ai detentori di armi, hanno arrestato in flagranza di ...I carabinieri della Stazione di Botricello, hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne per il reato di porto illegale in luogo pubblico di arma comune da sparo, denunciandoli anche per detenzione ...