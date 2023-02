Comune di Alessano | Concorso per 1 Istruttore Tecnico Direttivo

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per 1, categoria D, da assegnare all’area tecnica. L’assunzione verrà regolamentata con contratto a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali. La Figura oggetto della ricerca é un Professionista capace di gestire l’Ufficioe tutto ciò che é inerente al settore Urbanistica. Sarà suo compito seguire tutti i progetti di nuove costruzioni, e presentare pratiche edilizie. Raccoglierà le osservazioni dal, e si interfaccerà con i cittadini per portare a termine documentazione per la risoluzione di situazioni complesse legate al territorio. Bando diE' indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per ...

