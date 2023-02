Siamo fra i più preoccupati per le conseguenze dei cambiamenti climatici e attuiamo diversi...Le sbarcano sul mercato dell'energia, con una proposta innovativa: un'offerta 100%per gas e luce con il prezzo della materia prima bloccato per 24 mesi a prescindere dai ...virtuosi.

Comportamenti green: gli italiani, a sorpresa, ai primi posti in Europa (e non solo) QUOTIDIANO NAZIONALE

Comportamenti green, che fatica! Società e Rischio

Codice Comportamento Dipendenti Pubblici: le novità per il 2023 lentepubblica.it

Green Tipping, l'università di Rimini studia i comportamenti sostenibili Virgilio

Climate Change challenges: come combattere (a scuola) il ... CNR

Una sfida che mette in palio premi “green” per i cittadini che assumono comportamenti virtuosi a favore della sostenibilità ambientale e dell’ecosistema urbano. Calderara di Reno, il comune risultato ...Per vincere la sfida della transizione ecologica non sono sufficienti le soluzioni tecnologiche e le scelte economiche. Servono anche cambiamenti nei comportamenti, sia individuali che a livello socia ...