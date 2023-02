Compleanno di Kvaratskhelia indimenticabile | Il gesto dei compagni e la mezzanotte…

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Idi squadra del Napoli hanno festeggiato ildi Khvichacon und’affetto. Il Napoli di Luciano Spalletti sta volando grazie ai suoi due volti, Victor Osimhen e Khvicha. Questi due giocatori stanno facendo la differenza nella corsa verso la vetta della classifica. Nonostante il Napoli abbia subito cambiamenti importanti nel suo roster durante l’estate, pochi avrebbero previsto che la squadra sarebbe potuta competere per il primo posto. Tuttavia, ciò che sta accadendo sta superando le aspettative più ottimistiche. La Cremonese è stata travolta al Maradona. Il Corriere dello Sport ha elogiato Khvicha, attaccante del Napoli, per la sua performance contro la Cremonese allo stadio Maradona. “Come ha detto in una recente ...