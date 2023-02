Come Grecia e Turchia si riavvicinano dopo il sisma

Leggi su formiche

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Un combinato disposto avvenuto in contemporanea raccontauna calamità naturale terrificante,il terremoto che ha colpitoe Siria, sia in effetti un acceleratore di determinate dinamiche geopolitiche. La catastrofe che ha portato via la vita a decine di migliaia di persone ha mosso sensibilità e necessità e diventa un’occasione (si ricorderà che anche con il Covid successe qualcosa di simile) e così i Paesi colpiti scoprono le carte delle proprie vulnerabilità. I soccorritori sono mossi da sentimenti caritatevoli, ma anche da calcoli più pragmatici. Si abbinano quindi una serie di necessità. Per esempio, mentre l’Italia è stato il primo Paese europeo a portare aiuti umanitari in Siria, il primo funzionario di un governo europeo a recarsi inper mostrare vicinanza al governo locale è stato il ...