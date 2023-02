Come da copione arriva l' assist del giudice alla Ong | Decreto illegittimo

Ma anche fosse voce dal sen fuggita e non voce dalrecitata, Rosa Chemical stava in quel ...ma tutta l'atteggistica (si passi il neologismo) dei palcoscenici (non solo canori) si muovequi ...dimenticare quando il 22 settembre, alla vigilia delle elezioni politiche che portarono ... la stantia versione delscritta da Mosca. "Putin è caduto in una situazione drammatica - disse - ...

v Il bacio e tra Rosa Chemical e Fedez: tutto come da copione Rockol.it

Come da copione al Festival di Sanremo trionfa Marco Mengoni (LA ... il Dolomiti

Sanremo 2023, fate l’amore non fate la guerra L'Espresso

Il testo e il significato di Due vite, la canzone di Marco Mengoni ... Fanpage.it

Intelligenza artificiale, come capire se un testo non è stato generato da un essere umano WIRED Italia

E ora i giudici hanno bollato come illegittimo quell'iniziale "sbarco selettivo" che - si legge - avrebbe impedito "in modo discriminatorio il diritto al salvataggio e l'accesso alla procedura di ...