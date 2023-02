Colonnine - A Napoli il primo distributore riconvertito alla ricarica elettrica

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Prima o poi doveva succedere: è arrivata la prima stazione di rifornimento per sole auto elettriche. Un exdi benzina e gasolio, cioè,alle esigenze della transizione energetica. L'impianto si trova a, in via J.F. Kennedy, ed è figlio di una collaborazione tra il polo fieristico Mostra d'Oltremare e UnicoGo, divisione di eMobility di Unicoenergia, utility che opera nel mercato libero della fornitura di elettricità e gas, oltre che dei servizi di miglioramento dell'efficienza energetica. La struttura, concepita con l'utilizzo di materiali ecosostenibili, è dotata delledisuperfast della Starcharge, ognuna con due prese die una potenza complessiva di 360 kW. L'illuminazione delè realizzata con ...

Auto elettrica, in Europa oltre 300 miladi ricarica. Ecco i Paesi dove si viaggia meglio

La nostra idea è avere una colonnina in ogni casa, condominio e azienda. Il nostro obiettivo è rendere accessibile a tutti il mondo dell'elettrico fornendo un servizio che si avvale di squadre ...