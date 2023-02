Collane | orecchini | bracciali | anelli | spille I dettagli più brillanti avvistati alle sfilate della Grande Mela

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Bagliori di luce. I gioielli catturano lo sguardoNew York Fashion Week Autunno-Inverno 2023/2024. Sulle passerellevanno in scena le proposte bijoux più originali: e idiventano protagonisti del look. Gioielli più belli AI 23/24 guarda le foto Leggi anche › Ready, set, go. Il Fashion Month comincia con la New York Fashion Week Autunno-Inverno ...