Cocktail di movimenti oculari | neuroscienze e stile di vita | sono diversi i metodi soft che promettono di migliorare considerevolmente la vista

Leggi su amica

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Foto di Kamila Maciejewska su Unsplash Quattro miliardi e mezzo di persone al mondo portano gli occhiali. «La miopia sta aumentando in modo esponenziale. In particolare in Asia, dove i bambini non trascorrono abbastanza tempo all’aperto». Xanath Lichy introduce così Clear Vision, un metodo di riabilitazione e miglioramento dellache le ha permesso di curare completamente l’astigmatismo e di recuperare l’80% della miopia. Secondo l’autrice di Yoga per occhi, 60 esercizi per prendersi cura dei propri occhi in modo naturale e delicato, i ricercatori attribuiscono sempre più il declino globale dellaal nostro modo di vivere. Questo è lo scenario.didi...