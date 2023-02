Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi | storia d’amore | maternità e la proposta di matrimonio

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Oggi 13 febbraio 2023,festeggiano il loro quarto anniversario insieme. L’amore tra i due è sbocciato all’interno del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi, e si è consolidato con il passare del tempo. La coppia ha recentemente avuto una bambina, Maria Vittoria, nata il 21 dicembre scorso, che ha riempito di gioia il cuore dei neo-genitori e gli ha letteralmente stravolto la vita.stanno per fare il passo successivo, volto noto di Uomini e Donne, si è detta grata al dating show per averle fatto incontrare l’uomo della sua vita e il padre di sua figlia esi è detto dello stesso parere: “Ho ...

e Lorenzo Riccardi a Verissimo hanno parlato del loro amore nato a Uomini e Donne . I due hanno spiegato come Verissimo abbia portato loro fortuna e gli abbia aiutati ad allargare la ...E alla conduttrice, la quale poco prima ha intervistatoe Lorenzo Riccardi, ha detto di pensarla allo stesso modo della moglie, arrivando a dire che è ormai diventato lo 'schiavo' di ...

Sono davvero tantissime le coppie che il pubblico di Canale 5 ha visto nascere nello studio di Uomini e Donne, ma quella formata da Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi è sicuramente tra le più amate in ...