Classifica Atp | grande balzo in avanti per Sinner

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Con la vittoria all’Atp 250 di Montpellier il tennista altoatesino migliora il suo ranking: ora sarà di scena a Rotterdam, sempre sul cemento PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una vittoria strameritata, mai in discussione. Il trionfo di Janniknell’Atp 250 di Montpellier è stato il primo torneo vinto dal tennista altoatesino nel Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.