Clamoroso Salernitana | Nicola di nuovo a rischio esonero

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Lapotrebbe decidere di esonerare nuovamente Davidedopo la sconfitta contro l’Hellas Verona Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la posizione di Davidesulla panchina dellanon è salda dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell’Hellas Verona. Il presidente Danilo Iervolino prenderà una decisione nella giornata di domani.era già stato esonerato a gennaio dopo la sconfitta per 8-2 contro l’Atalanta. I possibili sostituti sarebbe Semplici e Montella, che attualmente allena in Turchia. L'articolo proviene da Calcio News 24.