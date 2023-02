Clamoroso in Serie B | altro ex campione del mondo verso l’esonero

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Dopo il sollevamento dall’incarico di Fabio Cannavaro dal Benevento, anche l’avventura di uneroe di Berlino sembra giunta al capolinea PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non è un periodo fortunato per i campioni deldel 2006. Molti degli eroi di Berlino hanno intrapreso in questi anni la carriera di allenatore, ma Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.