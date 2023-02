Cisgiordania | palestinese ucciso in scontri a Nablus

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Unè morto per le ferite riportate incon l'esercito israeliano a, in. Lo ha fatto sapere la Mezzaluna Rossa, citata dalla Wafa, che ha identificato l'uomo in ...

Unè morto per le ferite riportate in scontri con l'esercito israeliano a Nablus, in. Lo ha fatto sapere la Mezzaluna Rossa, citata dalla Wafa, che ha identificato l'uomo in Amir ...Francesco Patton , e Samer Salameh, viceministro del Lavoro dell'Autorità Nazionale, ... Sono poco meno di un migliaio le realtà cooperative - dislocate principalmente trae ...

Un palestinese è morto per le ferite riportate in scontri con l'esercito israeliano a Nablus, in Cisgiordania. Lo ha fatto sapere la Mezzaluna Rossa, citata dalla Wafa, che ha identificato l'uomo in A ...Lo stesso giorno l’esercito israeliano ha ucciso un ragazzo palestinese di 14 anni nel corso di un raid a Jenin, nel nord della Cisgiordania. Nella notte tra il 12 e il 13 febbraio l’esercito ...