Cisco | il futuro è nelle competenze digitali e cybersecurity | 10mln di nuovi talenti da formare

Leggi su fmag

(Di lunedì 13 febbraio 2023)rilancia sule annuncia: considerato che la sfida dellesi giocherà sul digitale (e sulla), l’obiettivo per i prossimi dieci anni è didieci milioni didell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa). Fra questi, secondo l’annuncio diad Amsterdam in occasione di ‘Live 2023‘, evento che ogni anno offre formazione e ispirazione agli innovatori tecnologici di tutto il mondo, circa 2,6 persone – cioè un quarto – faranno parte dell’Unione Europea, come contributo agli obiettivi di sviluppo delle digital skill nel nostro continente.e la sfida sul digitale L’obiettivo dedicato all’area Emea fa parte del percorso con cui ...