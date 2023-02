Ciclismo su pista | Marco Villa | “Dobbiamo finalizzare il lavoro verso le Olimpiadi | sono fiducioso”

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sette medaglie, tre d’oro: non sarà stata un’edizione da sogno, ma in ogni caso l’Italia si è esaltata agli Europei disuin quel di Grenchen. A sottolinearlo è, il commissario tecnico azzurro, ai microfoni della Feder: “Rispetto allo scorso anno manca qualche medaglia, ma qui il livello era molto più alto: siamo entrati nella fase di qualifica olimpica e a guadagnarne è stato in primis lo spettacolo, con gare di altissima qualità. Ci siamo fatti trovare pronti e all’altezza delle prime squadre al mondo,sfruttare questo anno e mezzo che ci separa dalleperile limare qualche situazione.molto ...

Si chiude con la medaglia di bronzo nella Madison donne, in coppia con Vittoria Guazzini, l'avventura di Elisa Balsamo negli Europei sudi Grenchen. Terzo gradino del podio per la coppia azzurra alle spalle della Gran Bretagna di Elynor Barker e Katie Archibald e della Francia di Victoire Berteau e Claire Copponi. La campionessa ...Intervista a Marco Villa, commissario tecnico della Nazionale disu, al termine degli Europei di Grenchen

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Consonni-Scartezzini d'argento, Guazzini-Balsamo bronzo nella madison! Predomo quarto nel keirin OA Sport

Europei 2023 - Jonathan Milan, capolavoro in rimonta! Rivivi l'oro nell'inseguimento individuale maschile Eurosport IT

Ciclismo su pista, Europei 2023: Consonni e quartetto scintille di un'Italia che può brillare di più OA Sport

Europei su pista, Consonni-Scartezzini argento Americana. Italia, sono 7 medaglie La Gazzetta dello Sport

Europei ciclismo su pista: madison argento per Consonni e Scartezzini, bronzo per Balsamo e Guazzini RaiNews

Sette medaglie, tre d’oro: non sarà stata un’edizione da sogno, ma in ogni caso l’Italia si è esaltata agli Europei di ciclismo su pista in quel di Grenchen. A sottolinearlo è Marco Villa, il ...I Campionati Europei di ciclismo su pista 2023 sono ormai in archivio. I cinque giorni del Tissot Velodrome di Grenchen, in Svizzera, ci hanno regalato il solito straordinario spettacolo. Tra speciali ...