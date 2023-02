Una donna di 88 anni, disabile, è stata uccisa in casa. E' successo a Casoli, in provincia di. Si chiamava Cesina Bambina Damiani. E' stata trovata al letto con segni di strangolamento. Indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano (Ch) che sospettano del figlio 64enne della ...Sul Corso abbiamo le telecamere sulla strada ma che non coprono direttamente l'abitazione dell''. I carabinieri hanno comunque acquisito le immagini per cercare di capire meglio l'accaduto e ...

Chieti, anziana donna uccisa in casa: sospetti sul figlio Entilocali-online

Anziana morta in casa della badante a Chieti: forse è stata strangolata. Sospetti sul figlio ilmessaggero.it

Chieti, anziana donna uccisa in casa: sospetti sul figlio Reggio TV

Chieti, anziana disabile strangolata in casa, sospettato il figlio la Repubblica

Chieti, anziana donna uccisa in casa: sospetti sul figlio Mantovauno.it

Una donna di 88 anni, Cesina Damiani, disabile, è stata strangolata ieri nella sua abitazione di Casoli (Chieti): sospettato del delitto è il figlio Francesco Rotunno, 64 anni, trovato dai carabinieri ...Una donna anziana di 88 anni, disabile, è stata strangolata nella sua abitazione di Casoli (Chieti): sospettato del delitto è il figlio di 64 anni. L’uomo è stato trovato dai carabinieri poco lontano ...