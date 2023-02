(Di lunedì 13 febbraio 2023) Sipernel caso di unanon autosufficiente nel suo letto senza vita, domenica sera, in una vecchia abitazione del centro storico a Casoli (). Si tratta di Cesina Bambina Damiani. A trovare l’anzianala sua badante che ha dato l’allarme. Secondo le prime informazioni suldella donna sarebbero stati trovati deidi. Qualche ora dopo il ritrovamento del corpo, i militari dell’Arma hanno rintracciato il figlio della donna, di 64 anni, in stato confusionale e con delle profonde ferite ai polsi. L’uomo è stato trasportato nell’ospedale di Lanciano (), attualmente è ricoverato nel reparto di psichiatria: le sue condizioni non destano preoccupazioni. La ...

L'è stata trovata al letto con segni di strangolamento Casoli (Ch) 13 feb Una donna di 88 anni, disabile, è stata uccisa in casa. E' successo a Casoli, in provincia di. Si chiamava ...trovata strangolata a casa sua Il cadavere di Cesina Bambina Damiani - questo il nome della ... piccolo comune di 5.000 abitanti della provincia di. Le indagini e i sospetti sul figlio ...

Chieti, 88enne disabile trovata morta in casa. Segni di violenza sul collo: si indaga per omicidio Il Fatto Quotidiano

CASOLI: DONNA 88ENNE STRANGOLATA IN CASA ... Abruzzoweb.it

Casoli: anziana strangolata, il figlio tenta il suicidio Tgmax

Chieti, usa il phon per riscaldarsi ma il pigiama prende fuoco e ... Fanpage.it

Mentre si scalda con il phon il suo pigiama va a fuoco, 88enne ... Vasto Web

Si indaga per omicidio nel caso di una 88enne disabile non autosufficiente nel suo letto senza vita, domenica sera, in una vecchia abitazione del centro storico a Casoli (Chieti). Si tratta di Cesina ...E’ successo a Casoli, in provincia di Chieti. Si chiamava Cesina Bambina Damiani. E’ stata trovata al letto con segni di strangolamento. Indagano i carabinieri della compagnia di Lanciano (Ch) che ...