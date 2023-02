Chiara gira per la città alla ricerca di sonorità nuove

Leggi su iodonna

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Nata a Lecco nel 1980,Luzzana e? una sound designer e artista sonora. Nel 2014 ha ideato e fondato il progetto The sound of city in cui registra i suoni delle citta? per trasformarli in colonne sonore. Lavora come compositrice per marchi e pubblicita?. Ha firmato, tra le altre, le colonne sonore di Swatch, Lavazza, Alessi, Nivea, Costa Crociere, Martini portando in musica il suono dei loro prodotti. Nel 2015 ha creato per Swatch il progetto 60 BPM-The Sound Of Swatch confluito poi in una instzione multimedialeBiennale di Venezia 2015. Per Roi Edizioni ha pubblicato il libro Tutto e? suono. ore 6 «Amo svegliarmi molto presto la mattina. Dopo un buon caffè americano, amo riguardare subito gli appunti presi prima di dormire (adoro fermare idee e pensieri sul diario) e inizio a scrivere ...