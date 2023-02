Chiara Ferragni | Vittorio Sgarbi all’attacco | “Capra e analfabeta” | e svela chi vorrebbe a Sanremo 2024

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 13 febbraio 2023)non si è sottratto dal commentare il Festival di2023, puntando il dito verso. Il critico d’arte la additata comefunzionale, specificando anche chivedere al Teatro Ariston l’anno prossimo a. Il noto opinionista ha parlato a La Stampa dando all’influencer un 2 in pagella: “È un’inetta, unagoffa. Leggeva dei fogliettini in una lingua improbabile che non è l’italiano. Non ho mai visto nulla di simile. Sarebbe stata meglio Elly Schlein”.ci è andato pesante parlando per ladi “analfabetismo funzionale” specificando che ora i vertici Rai si dovrebbero fare da parte dopo ...