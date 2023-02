Chiara Ferragni | l’amore tra Gianni Morandi e Anna fa invidia | la frecciatina a Fedez e nessun ringraziamento

(Di lunedì 13 febbraio 2023) «La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone». Inizia così l’ultimo post cheha pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’influencer ha ringraziato ancora una volta Amadeus eper averla accolta in modo così caloroso e dedica un pensiero anche alla moglie diDan. Il post Instagram diLa didascalia sotto all’ultimo post di, un video con la scena in cui l’influencer regala una stola alla moglie di, recita così: «La scoperta più grande che ho fatto durante il Festival di Sanremo sono proprio le persone. Voglio ringraziare ...

, che è stata co - conduttrice del Festival nella prima e nell'ultima puntata, è stata grande protagonista con i suoi abiti estroversi e 'scabrosi' e per i suoi look decisamente ...MILANO - Le scritte a volte lanciano nuove mode. Ma quella con la qualesi è presentata sul palco di Sanremo - "Pensati Libera" - deve aver scatenato qualche mente poco lucida. Il riferimento potrebbe anche essere legato al marito Fedez, ma questo non è ...

Fedez e Chiara Ferragni: quanto vale l'impero economico della coppia più social d'Italia Open

Chiara Ferragni e tutti i suoi abiti Dior e Schiaparelli indossati a Sanremo 2023 La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023: Chiara Ferragni provocante all'Ariston, Morandi allunga le mani; il Video iLMeteo.it

Chiara Ferragni è solo l'orribile specchio del capitalismo Today.it

Fedez avvistato da solo a una festa dopo la finale di Sanremo: cosa sta accadendo tra il rapper e Chiara Ferragni Sono ormai ore che non si parla d’altro che di Fedez e Chiara Ferragni e della crisi ...MILANO - Le scritte a volte lanciano nuove mode. Ma quella con la quale Chiara Ferragni si è presentata sul palco di Sanremo - “Pensati Libera” - deve aver scatenato qualche mente poco lucida. Il ...