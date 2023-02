Chiara Ferragni | “Io vittima di violenza psicologica con un amore tossico”

Leggi su biccy

(Di lunedì 13 febbraio 2023), in occasione della prima serata di Sanremo, si è presentata sul palco con un abito manifesto con scritto “Pensati Libera“. Un messaggio che ha voluto dare a tutte le donne che sono state vittime o che lo sono tutt’ora di un. “Ho avuto storie con uomini che, in modi diversi, hanno cercato di svalutarmi. Volevano decidere al posto mio, limitare la mia libertà: ‘Così non ti puoi vestire’, ‘Questo non lo puoi fare’. Qualcuno ha anche cercato di isolarmi dagli amici, dicendo che non andavano bene per me. Quando mi è successo, non sapevo che queste fossero forme di. Purtroppo, quando sei innamorata cerchi delle motivazioni, costruisci delle scuse. Io mi dicevo: forse fa così perché è geloso, un po’ possessivo”....