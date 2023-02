Chi mi invitava a cena quando c' era Conte Osho | una bomba dalle Sacre stanze

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 febbraio 2023) Con le sue foto-vignette pubblicate sulla prima pagine de Il Tempo e su Twitter, Federico Palmaroli, in arte, fa ridere e sorridere l'Italia. "Più che la classe dirigente del centrodestra, gli elettori si fanno più problemi. Se prendo in giro qualcuno dei loro leader, e mi è capitato, serrano i ranghi, sui social", racconta in una intervista a Il Fatto quotidiano, "il mio lavoro passa con minore forza, si vede di meno". In ogni caso, prosegue, "la destra mi dà meno spunti, la battuta arriva più lenta. Non posso negarlo. Però siamo ai primi mesi, aspettiamo e vediamo che esce fuori". Di sicuro, rivela, "la mia stagione più fruttuosa l'ho avuta con i Cinquestelle, la mia carriera ha fatto un salto, lo devo ammettere. Oggi la questione si fa un po' più complessa, ma mica non li sfotto? Eccome se li sfotto". Per ...